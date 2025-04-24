Росія завдала ударів по Україні модернізованими ракетами "Калібр" — думка експертів

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що вночі 24 квітня українській ППО не вдалося збити всі "Калібри", які запустили росіяни, тому що РФ могла вдосконалити ці ракети і застосувати іншу тактику ударів.

Росія модернізувала ракети “Калібр”

Рябих зазначив, що повністю виключити зараз можливість застосування морських засобів противника з напрямку Чорного моря неможливо. І сьогодні ми бачили запуск саме 12 ракет “Калібр” двома хвилями.

Причому слід зазначити, що, судячи з тієї ж статистики, яка була оприлюднена Повітряними силами, частина цих ракет була збита. Про частину немає даних, то може бути так, що вони мали певні результати. Це говорить про те, що якимось чином удосконалюються нашим противником і самі ракети типу Калібр, які раніше зі 100% впевненістю збивалися нашими Силами оборони. І може говорити про те, що використовується спеціальна тактика для того, щоб підвищити результативність цих ударів.

Валерій Рябих зауважив, що не можна применшувати те, чого досягли українські оборонці в Чорному морі в протидії російській загрозі, але і є куди рухатись далі.

Для того, щоб досягти повної переваги на морському напрямку, звісно, що Україні потрібно нарощувати зусилля у тому числі і створювати нові засоби, що ми зараз бачимо, які б могли патрулювати Чорне море в черговому режимі. На жаль, зараз такого технологічного рівня ще не досягнуто. Поширити

Хоча, звісно, каже Рябих, те, що зробили ВМС України і загалом Сили оборони України на Чорноморському напрямку, це увійде надалі в підручники історії: як країна без флоту впевнено протидіяла повноцінному флоту противника. І вперше з часів Другої світової війни було знищено саме флагман Чорноморського флоту, крейсер “Москва”.

Нагадаємо, вночі 24 квітня стало відомо про запуск російських "калібрів" по Україні. Найбільше постраждав Київ, є загиблі й поранені. В 9 регіонах палали пожежі.

У ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Українські захисники збили 48 ракет і 64 безпілотники ворога.