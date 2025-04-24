Россия нанесла удары по Украине модернизированными ракетами "Калибр" — мнение экспертов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удары по Украине модернизированными ракетами "Калибр" — мнение экспертов

Калибр
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Источник:  Эспрессо

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что ночью 24 апреля украинской ПВО не удалось сбить все "Калибры", которые запустили россияне, потому что РФ могла усовершенствовать эти ракеты и применить другую тактику ударов.

Главные тезисы

  • Россия выполнила удары по Украине с использованием модернизированных ракет “Калибр”, усложняющих их поражение.
  • Украинским защитникам удалось сбить часть ракет, но необходимо дальнейшее совершенствование обороны.
  • Для эффективной защиты необходимо усилить меры безопасности в Черном море и развивать новые средства контроля за территорией.

Россия модернизировала ракеты "Калибр"

Рябых отметил, что полностью исключить сейчас возможность применения морских средств противника по направлению к Черному морю невозможно. И сегодня мы видели запуск именно 12 ракет "Калибр" двумя волнами.

Причем следует отметить, что, судя по той же статистике, обнародованной Воздушными силами, часть этих ракет была сбита. О части нет данных, то может быть так, что у них были определенные результаты. Это говорит о том, что каким-то образом совершенствуются нашим противником и сами ракеты типа Калибр, ранее со 100% уверенностью сбивавшиеся нашими Силами обороны. И может говорить о том, что используется специальная тактика для того, чтобы повысить результативность этих ударов.

Валерий Рябых отметил, что нельзя умалять то, чего достигли украинские защитники в Черном море в противодействии российской угрозе, но и есть куда двигаться дальше.

Для того чтобы достичь полного преимущества на морском направлении, конечно, Украине нужно наращивать усилия в том числе и создавать новые средства, которые мы сейчас видим, которые могли бы патрулировать Черное море в очередном режиме. К сожалению, сейчас такой технологический уровень еще не достигнут.

Хотя, конечно, говорит Рябых, то, что сделали ВМС Украины и вообще Силы обороны Украины на Черноморском направлении, это войдет в учебники истории: как страна без флота уверенно противодействовала полноценному флоту противника. И впервые со времен Второй мировой войны был уничтожен именно флагман Черноморского флота, крейсер "Москва".

Напомним, ночью 24 апреля стало известно о запуске российских "калибров" по Украине. Больше всего пострадал Киев, есть погибшие и раненые. В 9 регионах пылали пожары.

В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Украинские защитники сбили 48 ракет и 64 беспилотника врага.

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