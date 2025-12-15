Росія завдала ударів шахедами і РСЗВ по Дніпропетровщині — є поранені

У ніч проти 15 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши "Шахеди" та реактивні системи залпового вогню.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є постраждалі

Про це повідомляє в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За словами чиновника, в ніч на 15 грудня під ворожим вогнем опинилися кілька районів регіону, є постраждалі серед мирного населення. Поширити

Так, на Синельниківщині окупанти атакували Миколаївську громаду, застосувавши ударні дрони. Внаслідок удару поранення дістали двоє чоловіків віком 29 і 42 роки. Через вибухи виникли пожежі, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Також російські "Шахеди" були спрямовані на Павлоград та П’ятихатки. У цих населених пунктах сталися займання, пошкоджено інфраструктуру та транспортне підприємство. Остаточні наслідки атаки наразі уточнюються відповідними службами.

Окремо агресор обстріляв Нікопольський район, застосувавши РСЗВ "Град". Удар прийшовся по Марганецькій громаді.

За уточненими даними, внаслідок денного обстрілу постраждали троє людей: 19-річний хлопець, 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Разом з тим, попри інтенсивність атаки, сили протиповітряної оборони продемонстрували ефективну роботу. За інформацією Повітряного командування, із вечора до ранку над Дніпропетровщиною було знищено 22 ворожі безпілотники.