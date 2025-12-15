Россия нанесла удары шахедами и РСЗО по Днепропетровщине — есть раненые
Россия нанесла удары шахедами и РСЗО по Днепропетровщине — есть раненые

Днепропетровщина
Источник:  Днепропетровская ОГА

В ночь на 15 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив "Шахеды" и реактивные системы залпового огня.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть пострадавшие

Об этом сообщает и. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По словам чиновника, в ночь на 15 декабря под вражеским огнем оказались несколько районов региона, пострадавшие среди мирного населения.

Так, на Синельниковщине оккупанты атаковали Николаевскую громаду, применив ударные дроны. В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 29 и 42 года. Из-за взрывов возникли пожары, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Также российские "Шахеды" были ориентированы на Павлоград и Пятихатки. В этих населенных пунктах произошло возгорание, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие. Окончательные последствия атаки уточняются соответствующими службами.

Отдельно агрессор обстрелял Никопольский район, применив РСЗО "Град". Удар пришелся по Марганецкому обществу.

По уточненным данным, в результате дневного обстрела пострадали три человека: 19-летний парень, 51-летняя женщина и 55-летний мужчина. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Вместе с тем, несмотря на интенсивность атаки, силы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективную работу. По информации Воздушного командования, с вечера до утра над Днепропетровщиной было уничтожено 22 вражеских беспилотника.

