Россия нанесла удары шахедами и РСЗО по Днепропетровщине — есть раненые

В ночь на 15 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив "Шахеды" и реактивные системы залпового огня.
Главные тезисы
- Российские войска провели атаку на Днепропетровщину, используя шахеды и РСЗО, что привело к раненым среди мирного населения.
- Пострадавшие и материальный ущерб зафиксированы в Синельниковщине, Никопольском районе, Павлограде и Пятихатках.
Россия атаковала Днепропетровщину: есть пострадавшие
Об этом сообщает и. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Так, на Синельниковщине оккупанты атаковали Николаевскую громаду, применив ударные дроны. В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 29 и 42 года. Из-за взрывов возникли пожары, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Также российские "Шахеды" были ориентированы на Павлоград и Пятихатки. В этих населенных пунктах произошло возгорание, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие. Окончательные последствия атаки уточняются соответствующими службами.
Отдельно агрессор обстрелял Никопольский район, применив РСЗО "Град". Удар пришелся по Марганецкому обществу.
По уточненным данным, в результате дневного обстрела пострадали три человека: 19-летний парень, 51-летняя женщина и 55-летний мужчина. Все они находятся на амбулаторном лечении.
Вместе с тем, несмотря на интенсивность атаки, силы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективную работу. По информации Воздушного командования, с вечера до утра над Днепропетровщиной было уничтожено 22 вражеских беспилотника.
