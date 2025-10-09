Росія завдала ударів шахедами по Одещині — спалахнули масштабні пожежі, є постраждалі
Росія завдала ударів шахедами по Одещині — спалахнули масштабні пожежі, є постраждалі

В Одеській області внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 жовтня постраждали п'ятеро людей.

Головні тези:

  • Російська атака по Одещині шахедами призвела до постраждалих та масштабних пожеж.
  • У результаті атаки горіли житлові будинки, адміністративна будівля та автозаправна станція.
  • Масштабна пожежа також загрожувала портовій інфраструктурі з рослинною олією та деревними пелетами.

Росія атакувала Одещину шахедами: є постраждалі

Спалахнули масштабні пожежі. Горіли два житлові будинки, адміністративна будівля, автозаправна станція.

Також виникла масштабна пожежа на території обʼєкта портової інфраструктури — горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами і деревними паливними пелетами.

У ліквідації наслідків взяли участь 83 рятувальники, залучено 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також четверо добровольців та пожежний автомобіль.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

