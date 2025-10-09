Россия нанесла удары шахедами по Одещине — вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавшие
Россия нанесла удары шахедами по Одещине — вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавшие

В Одесской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 9 октября пострадали пять человек.

Главные тезисы

  • Российская атака шахедами по Одесской области привела к масштабным пожарам и пострадавшим.
  • В результате атаки горели жилые дома, административное здание и автозаправочная станция.
  • Пожар также угрожал портовой инфраструктуре с растительным маслом и древесными палетами.

Россия атаковала Одещину шахедами: есть пострадавшие

Вспыхнули масштабные пожары. Горели два жилых дома, административное здание, автозаправочная станция.

Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры — горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.

В ликвидации последствий приняли участие 83 спасателя, привлечены 18 единиц пожарной техники и пожарный робот ГСЧС, а также четверо добровольцев и пожарный автомобиль.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

