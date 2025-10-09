Россия нанесла удары шахедами по Одещине — вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавшие

В Одесской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 9 октября пострадали пять человек.
Главные тезисы
- Российская атака шахедами по Одесской области привела к масштабным пожарам и пострадавшим.
- В результате атаки горели жилые дома, административное здание и автозаправочная станция.
- Пожар также угрожал портовой инфраструктуре с растительным маслом и древесными палетами.
Россия атаковала Одещину шахедами: есть пострадавшие
Вспыхнули масштабные пожары. Горели два жилых дома, административное здание, автозаправочная станция.
Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры — горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.
В ликвидации последствий приняли участие 83 спасателя, привлечены 18 единиц пожарной техники и пожарный робот ГСЧС, а также четверо добровольцев и пожарный автомобиль.
