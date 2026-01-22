Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу — є постраждалі

Росія атакувала Кривий Ріг: є постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.

Зазначається, що півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.

Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. Поширити

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі знову повітряна тривога і лунають вибухи.