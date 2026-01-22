Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу — є постраждалі

Військові РФ удень 22 січня атакували ракетами Кривий Ріг, постраждало п'ятеро людей, зокрема півторарічний хлопчик.
Головні тези:
- Російські військові здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, що призвело до постраждань серед місцевих мешканців.
- За даними офіційних джерел, серед постраждалих є п'ятеро людей, зокрема півторарічний хлопчик у стані середньої важкості.
- Подальші дії та реагування на атаку балістикою по Кривому Рогу знаходяться під увагою владних структур та місцевих органів влади.
Росія атакувала Кривий Ріг: є постраждалі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.
Зазначається, що півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.
Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі знову повітряна тривога і лунають вибухи.
Про загрозу удару балістичними ракетами попередили Повітряні сили України.
