Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу — є постраждалі
Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу — є постраждалі

Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Військові РФ удень 22 січня атакували ракетами Кривий Ріг, постраждало п'ятеро людей, зокрема півторарічний хлопчик.

Головні тези:

  • Російські військові здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, що призвело до постраждань серед місцевих мешканців.
  • За даними офіційних джерел, серед постраждалих є п'ятеро людей, зокрема півторарічний хлопчик у стані середньої важкості.
  • Подальші дії та реагування на атаку балістикою по Кривому Рогу знаходяться під увагою владних структур та місцевих органів влади.

Росія атакувала Кривий Ріг: є постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.

Зазначається, що півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.

Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі знову повітряна тривога і лунають вибухи.

Про загрозу удару балістичними ракетами попередили Повітряні сили України.

