Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу — есть пострадавшие

Военные РФ днем 22 января атаковали ракетами Кривой Рог, пострадали пять человек, в том числе полуторагодовалый мальчик.

Россия атаковала Кривой Рог: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

Отмечается, что полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и потерпевшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

Изуродованный двухэтажный многоквартирный дом. Поделиться

Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге снова воздушная тревога и раздаются взрывы.