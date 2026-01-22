Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу — есть пострадавшие

Военные РФ днем 22 января атаковали ракетами Кривой Рог, пострадали пять человек, в том числе полуторагодовалый мальчик.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали ракетами Кривой Рог, приведя к пострадавшим среди местных жителей, включая ребенка.
- В результате атаки пять человек получили ранения, включая маленького мальчика в состоянии средней тяжести.
- События развернулись стремительно, и властные структуры активно реагируют на произошедшее в Кривом Роге.
Россия атаковала Кривой Рог: есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.
Отмечается, что полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и потерпевшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.
Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге снова воздушная тревога и раздаются взрывы.
Об угрозе удара баллистическими ракетами предупредили воздушные силы Украины.
