Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу — есть пострадавшие

Источник:  Днепропетровская ОГА

Военные РФ днем 22 января атаковали ракетами Кривой Рог, пострадали пять человек, в том числе полуторагодовалый мальчик.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали ракетами Кривой Рог, приведя к пострадавшим среди местных жителей, включая ребенка.
  • В результате атаки пять человек получили ранения, включая маленького мальчика в состоянии средней тяжести.
  • События развернулись стремительно, и властные структуры активно реагируют на произошедшее в Кривом Роге.

Россия атаковала Кривой Рог: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

Отмечается, что полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и потерпевшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

Изуродованный двухэтажный многоквартирный дом.

Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге снова воздушная тревога и раздаются взрывы.

Об угрозе удара баллистическими ракетами предупредили воздушные силы Украины.

