Росія завдала збитків довкіллю України на 2,6 трлн грн

Країна-агресорка завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті.
Головні тези:
- Росія завдала Україні екологічних збитків на суму 2,6 трлн грн.
- Україна стикається з екоцидом, обстрілами та замінуванням лісових масивів на окупованих територіях, що призводить до ситуації екологічної катастрофи.
- З початку війни Росія знищила понад 60 тис га лісів вартістю щонайменше 14 млрд грн, що важко відновити та може призвести до серйозних екологічних наслідків.
- Наразі понад 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій, що погіршує екологічну ситуацію в країні.
Росія вчиняє екоцид в Україні
Про це заявила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.
Чиновниця зазначила, що через обстріли РФ щодня відбуваються пожежі, які охоплюють сотні гектарів лісу. Для приборкання вогню надзвичайники не можуть використовувати всі можливі засоби через замінування. На сьогодні понад пів мільйона гектарів лісів заміновані, додала Гринчук.
На сьогодні 20% природоохоронних територій України — під окупацією або в зоні бойових дій. Орієнтовна шкода тільки природно-заповідному фонду України, нарахована нашими фахівцями, становить майже 650 млрд грн.
Росія здійснює екоцид в Україні
Від початку повномасштабної війни проти України Росія повністю знищила на окупованих ними територіях понад 60 тис гектарів лісів вартістю щонайменше 14 млрд грн.
Видання NGL.media за допомогою супутникових знімків змогло встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів.
За мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн — це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче, — йдеться в розслідуванні.
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