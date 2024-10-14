Росія завдала збитків довкіллю України на 2,6 трлн грн

Країна-агресорка завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті.

Росія вчиняє екоцид в Україні

Уже зафіксовано понад 6 тисяч різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6–2,7 трлн грн. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій. Величезні заміновані та забруднені вибуховими предметами. Поширити

Про це заявила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.

Чиновниця зазначила, що через обстріли РФ щодня відбуваються пожежі, які охоплюють сотні гектарів лісу. Для приборкання вогню надзвичайники не можуть використовувати всі можливі засоби через замінування. На сьогодні понад пів мільйона гектарів лісів заміновані, додала Гринчук.

Лише з початку року пожежами пошкоджено понад 23 тис га лісів. Щодня ця цифра збільшується. Світлана Гринчук Очільниця Міндовкілля

На сьогодні 20% природоохоронних територій України — під окупацією або в зоні бойових дій. Орієнтовна шкода тільки природно-заповідному фонду України, нарахована нашими фахівцями, становить майже 650 млрд грн.

Росія здійснює екоцид в Україні

Від початку повномасштабної війни проти України Росія повністю знищила на окупованих ними територіях понад 60 тис гектарів лісів вартістю щонайменше 14 млрд грн.

Видання NGL.media за допомогою супутникових знімків змогло встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів.