Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на 2,6 трлн грн

Страна-агрессорка нанесла Украине экологический ущерб на минимум 2,6 трлн грн. Ущерб, причиненный окружающей среде, является одним из крупнейших в денежном эквиваленте.
Главные тезисы
- Россия нанесла Украине экологический ущерб на сумму 2,6 трлн грн, что является одним из крупнейших в денежном эквиваленте.
- Под влиянием военных действий России более 60 тыс га лесов были уничтожены, что приведет к серьезным экологическим последствиям.
- Более 20% природоохранных территорий Украины оказались под оккупацией или в зоне войны, что ухудшает экологическую ситуацию в стране.
- На оккупированных территориях Россия совершает экоцид, минируя и загрязняя лесные массивы, обостряя проблемы с пожарами и замедляя ликвидацию экологических ущербов.
- Ущерб только для природно-заповедного фонда Украины составляет около 650 млрд грн, указывают эксперты, что подчеркивает масштаб проблемы и необходимость международной реакции.
Россия совершает экоцид в Украине
Об этом заявила глава Минсреды Светлана Гринчук.
Чиновница отметила, что из-за обстрелов РФ ежедневно происходят пожары, охватывающие сотни гектаров леса. Для укрощения огня спасатели не могут использовать все возможные средства из-за минирования. На сегодняшний день более полумиллиона гектаров лесов заминированы, добавила Гринчук.
Сегодня 20% природоохранных территорий Украины — под оккупацией или в зоне боевых действий. Ориентировочный ущерб только природно-заповедному фонду Украины, начисленный нашими специалистами, составляет около 650 млрд грн.
Россия осуществляет экоцид в Украине
С начала полномасштабной войны против Украины Россия полностью уничтожила на оккупированных ими территориях более 60 тысяч гектаров лесов стоимостью не менее 14 млрд грн.
Издание NGL.media с помощью спутниковых снимков смогло установить, что за два года войны россияне полностью уничтожили на оккупированных территориях более 60 тыс. гектаров лесов.
По минимальной оценке, совокупная стоимость утраченного леса превышает 14 млрд грн — это лишь прямые убытки, то есть стоимость древесины, которую можно получить из этих более 60 тыс га. Эти убытки не учитывают экологические последствия, ликвидация которых может обойтись значительно дороже, — говорится в расследовании.
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