Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на 2,6 трлн грн

Страна-агрессорка нанесла Украине экологический ущерб на минимум 2,6 трлн грн. Ущерб, причиненный окружающей среде, является одним из крупнейших в денежном эквиваленте.

Россия совершает экоцид в Украине

Уже зафиксировано более 6 тысяч разных кейсов. По подсчетам, это где-то 2,6–2,7 трлн. грн. Вред, нанесенный окружающей среде, является одной из самых больших в денежном эквиваленте, так как это огромное количество поврежденных и уничтоженных сельскохозяйственных земель, лесных угодий природоохранного и промышленного статуса, загрязненных бассейнов наших водных артерий. Большие заминированные и загрязненные взрывчатыми предметами. Поделиться

Об этом заявила глава Минсреды Светлана Гринчук.

Чиновница отметила, что из-за обстрелов РФ ежедневно происходят пожары, охватывающие сотни гектаров леса. Для укрощения огня спасатели не могут использовать все возможные средства из-за минирования. На сегодняшний день более полумиллиона гектаров лесов заминированы, добавила Гринчук.

Только с начала года пожарами повреждено более 23 тыс. га лесов. Каждый день эта цифра увеличивается. Светлана Гринчук Глава Министерства защиты окружающей среды

Сегодня 20% природоохранных территорий Украины — под оккупацией или в зоне боевых действий. Ориентировочный ущерб только природно-заповедному фонду Украины, начисленный нашими специалистами, составляет около 650 млрд грн.

Россия осуществляет экоцид в Украине

С начала полномасштабной войны против Украины Россия полностью уничтожила на оккупированных ими территориях более 60 тысяч гектаров лесов стоимостью не менее 14 млрд грн.

Издание NGL.media с помощью спутниковых снимков смогло установить, что за два года войны россияне полностью уничтожили на оккупированных территориях более 60 тыс. гектаров лесов.