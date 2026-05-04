Росія зазнає критичних втрат і програє цю війну — Келлог
Джерело:  Fox News

Експредставник США з питань України Кіт Келлог вважає, що Москва не досягає стратегічних цілей і зазнає критичних втрат.

Головні тези:

  • Росія зазнає критичних втрат у війні проти України за висновками експерта Кіта Келлога.
  • Кіт Келлог наголошує на необхідності для Росії переговорів щодо ведення війни через невдачі у досягненні стратегічних цілей.

Келлог прогнозує поразку РФ у війні проти України

Колишній спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що Росії необхідно переходити до переговорів щодо війни проти України, оскільки вона програє конфлікт.

Під час етеру на Fox News Келлог також наголосив, що українська сторона заслуговує на визнання за свою стійкість у війні.

Келлог заявив, що Росія зазнає масштабних втрат і стикається з економічними труднощами. За його словами, втрати російських сил можуть сягати 1,2–1,4 млн загиблих і поранених.

Він порівняв ситуацію з радянським виходом з Афганістану, зазначивши, що тоді втрати були значно меншими, але політичні наслідки — відчутними. У своїй заяві Келлог підкреслив, що, на його думку, "перемога" для Росії мала б означати контроль над значно більшою територією, зокрема вихід до річки Дніпро.

Коли ви дивитесь на рівень його (Путіна — ред.) втрат, зараз він втратив близько 1,2-1,4 мільйона загиблих і поранених у цій війні. Вони залишили Афганістан після втрати лише 18 000. Тож у нього є проблема економічно. Я б сказав росіянам: ви не виграєте цю війну, ви програєте цю війну. Знаєте, моє уявлення про перемогу полягає в тому, що ви були б по той бік річки Дніпро.

