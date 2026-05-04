Россия терпит критические потери и проигрывает эту войну — Келлог
Источник:  Fox News

Экспредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что Москва не достигает стратегических целей и терпит критические потери.

Келлог прогнозирует поражение РФ в войне против Украины

Бывший специальный представитель США Кит Келлог заявил, что России необходимо переходить к переговорам по войне против Украины, поскольку она проигрывает конфликт.

Во время эфира на Fox News Келлог также отметил, что украинская сторона заслуживает признания своей устойчивостью в войне.

Келлог заявил, что Россия несет масштабные потери и сталкивается с экономическими трудностями. По его словам, потери российских сил могут достигать 1,2–1,4 млн. погибших и раненых.

Он сравнил ситуацию с советским выходом из Афганистана, отметив, что тогда потери были значительно меньше, но политические последствия ощутимы. В своем заявлении Келлог подчеркнул, что, по его мнению, "победа" для России должна означать контроль над значительно большей территорией, в частности выход к реке Днепр.

Когда вы смотрите на уровень его (Путина — ред.) потерь, он потерял около 1,2-1,4 миллиона погибших и раненых в этой войне. Они покинули Афганистан после потери всего 18 000. Поэтому у него есть проблема экономически. Я бы сказал русским: вы не выиграете эту войну, вы проиграете эту войну. Знаете, мое представление о победе состоит в том, что вы были бы по ту сторону реки Днепр.

