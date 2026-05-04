Россия терпит критические потери и проигрывает эту войну — Келлог

Экспредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что Москва не достигает стратегических целей и терпит критические потери.
Главные тезисы
- Россия терпит критические потери в войне против Украины по мнению бывшего представителя США Кита Келлога.
- Кит Келлог отмечает необходимость для России начать переговоры из-за неудач в достижении стратегических целей в войне против Украины.
Келлог прогнозирует поражение РФ в войне против Украины
Бывший специальный представитель США Кит Келлог заявил, что России необходимо переходить к переговорам по войне против Украины, поскольку она проигрывает конфликт.
Во время эфира на Fox News Келлог также отметил, что украинская сторона заслуживает признания своей устойчивостью в войне.
Келлог заявил, что Россия несет масштабные потери и сталкивается с экономическими трудностями. По его словам, потери российских сил могут достигать 1,2–1,4 млн. погибших и раненых.
Он сравнил ситуацию с советским выходом из Афганистана, отметив, что тогда потери были значительно меньше, но политические последствия ощутимы. В своем заявлении Келлог подчеркнул, что, по его мнению, "победа" для России должна означать контроль над значительно большей территорией, в частности выход к реке Днепр.
