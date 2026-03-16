Росія здійснила масштабний обстріл Дніпропетровщини — двоє загиблих і семеро поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

атака РФ
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

16 березня удень російські військові обстріляли Зайцівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області. Наразі відомо про двох загиблих і сімох постраждалих.

Головні тези:

  • 16 березня Росія здійснила масштабний обстріл Зайцівської громади в Дніпропетровській області.
  • Двоє людей загинули, семеро постраждалих, у тому числі троє дітей.
  • Пошкоджена школа та зруйновані 10 приватних будинків.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є загиблі

Двоє людей загинули. Семеро — дістали поранень, серед них троє дітей.

Про це повідомив начальник Дінпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Пошкоджена школа, зруйновані 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих.

Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них — дівчата 8 та 17 років і 17-річний хлопець.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?