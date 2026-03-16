Росія здійснила масштабний обстріл Дніпропетровщини — двоє загиблих і семеро поранених

16 березня удень російські військові обстріляли Зайцівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області. Наразі відомо про двох загиблих і сімох постраждалих.
Головні тези:
- 16 березня Росія здійснила масштабний обстріл Зайцівської громади в Дніпропетровській області.
- Двоє людей загинули, семеро постраждалих, у тому числі троє дітей.
- Пошкоджена школа та зруйновані 10 приватних будинків.
Росія атакувала Дніпропетровщину: є загиблі
Двоє людей загинули. Семеро — дістали поранень, серед них троє дітей.
Про це повідомив начальник Дінпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Пошкоджена школа, зруйновані 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих.
Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-