Россия совершила масштабный обстрел Днепропетровщины — двое погибших и семеро раненых

16 марта днем российские военные обстреляли Зайцевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области. Пока известно о двух погибших и семи пострадавших.
Главные тезисы
- Российские военные совершили обстрел Зайцевской общины Синельниковского района Днепропетровской области.
- В результате нападения погибли два человека, семеро получили ранения, включая троих детей.
Россия атаковала Днепропетровщину: есть погибшие
Два человека погибли. Семеро получили ранения, среди них трое детей.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Повреждена школа, разрушены 10 частных домов. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших.
Трое раненых госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
