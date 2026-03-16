Россия совершила масштабный обстрел Днепропетровщины — двое погибших и семеро раненых
Источник:  Днепропетровская ОГА

16 марта днем российские военные обстреляли Зайцевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области. Пока известно о двух погибших и семи пострадавших.

Главные тезисы

  • Российские военные совершили обстрел Зайцевской общины Синельниковского района Днепропетровской области.
  • В результате нападения погибли два человека, семеро получили ранения, включая троих детей.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть погибшие

Два человека погибли. Семеро получили ранения, среди них трое детей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Повреждена школа, разрушены 10 частных домов. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших.

Трое раненых госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Остальные будут лечиться амбулаторно. Среди них девушки 8 и 17 лет и 17-летний парень.

