Росія здійснила нову масовану атаку дронів на Україну

Уночі 7 і 8 лютого російські загарбники здійснили масований повітряний напад на мирні українські міста та села. Під час нього сили ППО змогли знешкодити майже всі ворожі цілі.
Головні тези:
- 71 російський дрон-імітатор — локаційно втрачений.
- Під удар ворога потрапили: Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.
Атака дронів РФ на Україну 8 лютого — що відомо
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що новий напад ворог розпочав ще о 19:30 7 лютого.
Цього разу Росія випустила 139 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, повідомляється, що 71 російський дрон-імітатор — локаційно втрачений. За попередніми даними, негативних наслідків не виявлено.
Попри це, в результаті ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.
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