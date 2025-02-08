Росія здійснила нову масовану атаку дронів на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія здійснила нову масовану атаку дронів на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 7 і 8 лютого російські загарбники здійснили масований повітряний напад на мирні українські міста та села. Під час нього сили ППО змогли знешкодити майже всі ворожі цілі.

Головні тези:

  • 71 російський дрон-імітатор — локаційно втрачений.
  • Під удар ворога потрапили: Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Атака дронів РФ на Україну 8 лютого — що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що новий напад ворог розпочав ще о 19:30 7 лютого.

Цього разу Росія випустила 139 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Окрім того, повідомляється, що 71 російський дрон-імітатор — локаційно втрачений. За попередніми даними, негативних наслідків не виявлено.

Попри це, в результаті ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

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