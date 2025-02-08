Россия осуществила новую массированную атаку дронов на Украину

Ночью 7 и 8 февраля российские захватчики совершили массированное воздушное нападение на мирные украинские города и села. Во время него силы ПВО смогли обезвредить почти все вражеские цели.
Главные тезисы
- 71 российский дрон-имитатор — локационно потерян.
- Под удар врага попали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.
Атака дронов РФ на Украину 8 февраля — что известно
Воздушные силы ВСУ сообщают, что новое воздушное нападение враг начал еще в 19:30 7 февраля.
На этот раз Россия выпустила 139 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово — РФ.
К уничтожению вражеский целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, сообщается, что 71 российский дрон-имитатор локационно потерян. По предварительным данным, негативных последствий не обнаружено.
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.
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