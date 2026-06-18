Росія здійснила ракетні удари по Дніпру — загинув чоловік, постраждали 9 містян
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія здійснила ракетні удари по Дніпру — загинув чоловік, постраждали 9 містян

ракета
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російські військові удень 18 червня атакували Дніпро ракетами. Є влучання по приватному підприємству, поранено людей.

Головні тези:

  • Російські військові здійснили ракетні удари по Дніпру, внаслідок яких загинув чоловік і 9 містян отримали поранення.
  • У результаті ворожої атаки по Дніпру постраждалі перебувають у лікарнях, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

РФ ударила по Дніпру: є постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей.

Всі четверо людей, постраждалих через ворожу атаку на Дніпро, госпіталізовані. Це жінки 46 та 48 років, чоловіки – 38 та 41 років. Всі вони у стані середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну меддопомогу.

Пізніше влада повідомила, що поранених вже 9, а одна людина, на жаль, загинула.

Загинув чоловік. Дев'ятеро людей дістали поранень. Такі наслідки ударів, яких росіяни завдали по Дніпру сьогодні вранці. Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватися буде вдома.

Раніше повітряні сили попередили про загрозу ударів балістичними ракетами. В місті пролунало кілька вибухів. В одному з районів міста було видно дим.

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