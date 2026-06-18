Россия совершила ракетные удары по Днепру — погиб мужчина, пострадали 9 горожан
Категория
Украина
Дата публикации

Россия совершила ракетные удары по Днепру — погиб мужчина, пострадали 9 горожан

ракета
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Источник:  Днепропетровская ОГА

Российские военные днем 18 июня атаковали Днепр ракетами. Есть попадания по частному предприятию, ранены люди.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали Днепр ракетами, в результате погиб мужчина и 9 горожан получили ранения.
  • Пострадавшие находятся в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести.
  • После ударов по Днепру было госпитализировано 9 человек, один из них скончался.

РФ ударила по Днепру: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие. Предварительно, получили ранения четыре человека.

Все четверо человек, пострадавших из-за вражеской атаки на Днепр, госпитализированы. Это женщины 46 и 48 лет, мужчины — 38 и 41 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую медпомощь.

Позже власти сообщили, что раненых уже 9, а один человек, к сожалению, погиб.

Погиб мужчина. Девять человек получили ранения. Таковы последствия ударов, которые россияне нанесли по Днепру сегодня утром. Восемь пострадавших в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек приходить в себя будет дома.

Ранее воздушные силы предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В городе раздалось несколько взрывов. В одном из районов города был виден дым.

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