Россия совершила ракетные удары по Днепру — погиб мужчина, пострадали 9 горожан

Российские военные днем 18 июня атаковали Днепр ракетами. Есть попадания по частному предприятию, ранены люди.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали Днепр ракетами, в результате погиб мужчина и 9 горожан получили ранения.
- Пострадавшие находятся в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести.
- После ударов по Днепру было госпитализировано 9 человек, один из них скончался.
РФ ударила по Днепру: есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие. Предварительно, получили ранения четыре человека.
Все четверо человек, пострадавших из-за вражеской атаки на Днепр, госпитализированы. Это женщины 46 и 48 лет, мужчины — 38 и 41 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую медпомощь.
Позже власти сообщили, что раненых уже 9, а один человек, к сожалению, погиб.
Ранее воздушные силы предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В городе раздалось несколько взрывов. В одном из районов города был виден дым.
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