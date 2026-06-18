Россия совершила ракетные удары по Днепру — погиб мужчина, пострадали 9 горожан

Российские военные днем 18 июня атаковали Днепр ракетами. Есть попадания по частному предприятию, ранены люди.

РФ ударила по Днепру: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие. Предварительно, получили ранения четыре человека.

Все четверо человек, пострадавших из-за вражеской атаки на Днепр, госпитализированы. Это женщины 46 и 48 лет, мужчины — 38 и 41 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую медпомощь.

Позже власти сообщили, что раненых уже 9, а один человек, к сожалению, погиб.

Погиб мужчина. Девять человек получили ранения. Таковы последствия ударов, которые россияне нанесли по Днепру сегодня утром. Восемь пострадавших в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек приходить в себя будет дома. Поделиться

Ранее воздушные силы предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В городе раздалось несколько взрывов. В одном из районов города был виден дым.