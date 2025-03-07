Росія змінила тактику завдання ракетних ударів по Україні — пояснення експерта

Російські військові вчергове змінили тактику ракетних атак. Нині вони планують їх так, щоб ракети йшли на низьких висотах.

Росія завдає ракетних ударів по Україні по-новому

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Ракети запускають дуже низько. Тобто росіяни вже навчилися планувати ці місії, навчилися планувати їх ефективно, розуміючи все по висотах. Поширити

Експерт зазначив, що через відсутність літаків Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення та прив'язних аеростатів у якості РЛС, які можуть бачити на таку ж відстань, як і ці літаки, кількість знищених крилатих ракет зараз значно менша, ніж звично.

Ми звикли, що це не менш ніж 80-85% (збиття — ред.), ми так взагалі гадаємо, що десь 90% ми повинні знищувати. Але тут ситуація ускладнюється тим, що росіяни стали концентрувати удари по конкретних цілях. Якщо ракети раніше розосереджувалися, то зараз вони летять концентровано.

Експерт повідомив, що росіяни використовують "Іскандери" та KN-23 для цих атак, а також відновили використання С-300, яких давно не було.

Крім того, за словами Криволапа, окупанти намагаються застосувати малопомітність Су-57 та ракети Х-69, щоб непомітно, "тихенько підкрастися під цей шум, ґвалт, польоти, зальоти, і вдарити цими ракетами". Поширити

Він зауважив, що з запущених восьми таких ракет, лише одну з них вдалося збити.

Все інше, так би мовити, прийшло. Це не самі потужні ракети, але вони досить точні. І треба зауважити, що майже всі крилаті ракети заходили через схід. Нічого на південь, нічого на північ. І зрозуміло, що це було зроблено для того, щоб ті системи ППО, які стоять у нас в тому напрямку, були перевантажені. Ну, це така специфіка сьогоднішньої атаки.

Цієї ночі російські терористи вдались до чергової масованої атаки, застосувавши проти України ракети й безпілотники. Загалом ворог запустив 261 засіб повітряного нападу.