Россия изменила тактику нанесения ракетных ударов по Украине — объяснение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Россия изменила тактику нанесения ракетных ударов по Украине — объяснение эксперта

ракеты
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Источник:  РБК Украина

Российские военные в очередной раз изменили тактику ракетных атак. Сейчас они планируют так, чтобы ракеты шли на низких высотах.

Главные тезисы

  • Российские военные изменяют тактику ракетных ударов по Украине, планируя их на низких высотах для повышения эффективности атак.
  • Концентрация ударов в конкретных целях с использованием различных ракетных систем и беспилотников повышает сложность обороны для Украины.
  • Использование систем ПВО становится более важным, поскольку новая тактика российских атак требует эффективного обнаружения и сбивания ракет и беспилотников.

Россия наносит ракетные удары по Украине по-новому

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Ракеты запускают очень низко. То есть россияне уже научились планировать эти миссии, научились планировать их эффективно, понимая все по высотам.

Эксперт отметил, что из-за отсутствия самолетов Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения и привязных аэростатов в качестве РЛС, которые могут видеть на такое же расстояние, как и эти самолеты, количество уничтоженных крылатых ракет сейчас значительно меньше, чем обычно.

Мы привыкли, что это не менее 80-85% (убыток — ред.), мы так вообще думаем, что где-то 90% мы должны уничтожать. Но здесь ситуация усугубляется тем, что россияне стали концентрировать удары по конкретным целям. Если ракеты раньше рассредоточивались, то они летят концентрированно.

Эксперт сообщил, что россияне используют "Искандеры" и KN-23 для этих атак, а также возобновили использование С-300, которых давно не было.

Кроме того, по словам Криволапа, оккупанты пытаются применить малозаметность Су-57 и ракеты Х-69, чтобы незаметно, "тихонько подкрасться под этот шум, насилие, полеты, залеты, и ударить этими ракетами".

Он отметил, что из запущенных восьми таких ракет только одну из них удалось сбить.

Все остальное, так сказать, пришло. Это не самые мощные ракеты, но они достаточно точные. И надо заметить, что почти все крылатые ракеты заходили по востоку. Ничего на юг, ничего на север. И понятно, что это было сделано для того, чтобы те системы ПВО, стоящие у нас в том направлении, были перегружены. Ну это такая специфика сегодняшней атаки.

Этой ночью российские террористы прибегли к очередной массированной атаке, применив против Украины ракеты и беспилотники. В общей сложности враг запустил 261 средство воздушного нападения.

Противовоздушной обороне удалось сбить более 30 ракет и 100 ударных БпЛА типа Shahed и дронов других типов.

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