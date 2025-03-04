Силы ПВО обезвредили 97 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 97 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 4 марта российские захватчики совершили новое массированное воздушное нападение на мирные города и села Украины. Для этого враг использовал 99 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Главные тезисы

  • По состоянию на утро подтверждено сбитие 65 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в 9 областях Украины.
  • Украинские силы успешно отбили атаки на разные регионы страны, негативных последствий пока не обнаружено.

Атака РФ на Украину 4 марта — что известно

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что противник совершал новое нападение по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

В этот раз вражеские дроны уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Согласно последним данным, 32 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Негативных последствий пока не обнаружено.

Под удар врага попали Одесская, Сумская и Донецкая области.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают Воздушные силы ВСУ.

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