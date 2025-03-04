Сили ППО знешкодили 97 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 97 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Уночі 4 березня російські загарбники здійснили новий масований повітряний напад на мирну міста та села України. Для цього ворог використав 99 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів

Головні тези:

  • Станом на ранок підтверджено збиття 65-ти ударних БПЛА типу Shahed та інших безпілотників у 9 областях України.
  • Українські сили успішно відбили атаки на різні регіони країни, негативних наслідків наразі не виявлено.

Атака РФ на Україну 4 березня — що відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що противник здійснював новий напад із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

Цього разу ворожі дрони знищували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Згідно з останніми даними, 32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків наразі не виявлено.

Під удар ворога потрапили Одещина, Сумщина та Донеччина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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