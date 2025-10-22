Росія знайшла цинічне виправдання масованому обстрілу України

Міноборони РФ цинічно визнало удари по Україні та Києву у ніч на 22 жовтня, а також повітряний терор ракетами та дронами, який продовжувався ще кілька годин зранку.
Головні тези:
- Міноборони РФ цинічно виправдовує масований обстріл України, називаючи його атакою на енергетичні об'єкти.
- Російська сторона провела масовані удари по цивільних об'єктах України, при цьому виправдовуючи свої дії як відповідь на нібито терористичні атаки.
- Наслідком обстрілів стали жертви серед мирних жителів українських міст, руйнування житлових будинків та проблеми із водопостачанням.
Росія цинічно назвала терор цивільної України “атакою на енергооб’єкти”
Цим хизується оборонне відомство РФ.
Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені, — повідомили в Міноборони країни-агресорки.
При цьому в Росії заявили про масований удар лише по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує, за їх словами,"роботу оборонно-промислового комплексу України".
У Міноборони ворога також виправдали звірячі удари по Україні, в результаті яких загинули мирні українці, багато людей постраждало — в тому числі діти.
Згідно з інформацією пресслужби оборонного відомства РФ, масована атака була здійснена у відповідь на нібито "терористичні атаки України" по цивільних об’єктах на території Росії.
Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня РФ запустила понад 400 дронів і ракет по Україні. Від обстрілів найбільше постраждали Київ та Київська область, Полтавщина, Одещина, Запоріжжя. Вже відомо про жертви та постраждалих, руйнування житлових будинків, критичної та цивільної інфраструктури. Знеструмлення в регіонах та столиці, перебої з водопостачанням.
Наприклад, на Київщині наслідки атаки виявилися трагічними: у Броварському районі загинули четверо осіб, серед них двоє дітей. Ще двоє людей зазнали поранень. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.
