Росія знайшла цинічне виправдання масованому обстрілу України

Міноборони РФ цинічно визнало удари по Україні та Києву у ніч на 22 жовтня, а також повітряний терор ракетами та дронами, який продовжувався ще кілька годин зранку.

Росія цинічно назвала терор цивільної України “атакою на енергооб’єкти”

Цим хизується оборонне відомство РФ.

Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені, — повідомили в Міноборони країни-агресорки.

При цьому в Росії заявили про масований удар лише по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує, за їх словами,"роботу оборонно-промислового комплексу України".

У Міноборони ворога також виправдали звірячі удари по Україні, в результаті яких загинули мирні українці, багато людей постраждало — в тому числі діти.

Згідно з інформацією пресслужби оборонного відомства РФ, масована атака була здійснена у відповідь на нібито "терористичні атаки України" по цивільних об’єктах на території Росії.

Сьогодні вночі Збройними Силами РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і повітряного базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу оборонно-промислового комплексу України. Поширити

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня РФ запустила понад 400 дронів і ракет по Україні. Від обстрілів найбільше постраждали Київ та Київська область, Полтавщина, Одещина, Запоріжжя. Вже відомо про жертви та постраждалих, руйнування житлових будинків, критичної та цивільної інфраструктури. Знеструмлення в регіонах та столиці, перебої з водопостачанням.