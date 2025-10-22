Россия нашла циничное оправдание массированному обстрелу Украины

Минобороны РФ цинично признало удары по Украине и Киеву в ночь на 22 октября, а также продолжавшийся еще несколько часов утром воздушный террор ракетами и дронами.

Россия цинично назвала террор гражданской Украины "атакой на энергообъекты"

Этим кичится оборонное ведомство РФ.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны страны-агрессорки.

При этом в России заявили о массированном ударе только по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей, по их словам, "работу оборонно-промышленного комплекса Украины".

В Минобороны врага также оправдали зверские удары по Украине, в результате которых погибли мирные украинцы, многие пострадали — в том числе дети.

Согласно информации прессслужбы оборонного ведомства РФ, массированная атака была совершена в ответ на якобы "террористические атаки Украины" по гражданским объектам на территории России.

Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу оборонно-промышленного комплекса Украины. Поделиться

Напомним, что в ночь на 22 октября РФ запустила более 400 дронов и ракет по Украине. От обстрелов больше всего пострадали Киев и Киевская область, Полтавщина, Одесщина, Запорожье. Уже известно о жертвах и пострадавших, разрушении жилых домов, критической и гражданской инфраструктуре. Обесточение в регионах и столице, перебои с водоснабжением.