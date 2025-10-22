Россия нашла циничное оправдание массированному обстрелу Украины
Украина
Россия нашла циничное оправдание массированному обстрелу Украины

Харьков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Минобороны РФ цинично признало удары по Украине и Киеву в ночь на 22 октября, а также продолжавшийся еще несколько часов утром воздушный террор ракетами и дронами.

Главные тезисы

  • Минобороны России цинично признало удары по Украине, оправдывая их как ответ на террористические атаки.
  • Обстрелы привели к жертвам среди мирных украинцев, разрушениям жилых домов и проблемам с водоснабжением.
  • Российская сторона провела массированные удары по гражданским объектам, называя их атакой на энергетические объекты.

Россия цинично назвала террор гражданской Украины "атакой на энергообъекты"

Этим кичится оборонное ведомство РФ.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны страны-агрессорки.

При этом в России заявили о массированном ударе только по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей, по их словам, "работу оборонно-промышленного комплекса Украины".

В Минобороны врага также оправдали зверские удары по Украине, в результате которых погибли мирные украинцы, многие пострадали — в том числе дети.

Согласно информации прессслужбы оборонного ведомства РФ, массированная атака была совершена в ответ на якобы "террористические атаки Украины" по гражданским объектам на территории России.

Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу оборонно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, что в ночь на 22 октября РФ запустила более 400 дронов и ракет по Украине. От обстрелов больше всего пострадали Киев и Киевская область, Полтавщина, Одесщина, Запорожье. Уже известно о жертвах и пострадавших, разрушении жилых домов, критической и гражданской инфраструктуре. Обесточение в регионах и столице, перебои с водоснабжением.

Например, в Киевской области последствия атаки оказались трагическими: в Броварском районе погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще два человека получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

