Росія знову атакувала Дніпро — троє поранених
Росія знову атакувала Дніпро — троє поранених

Джерело:  Дніпропетровська ОДА

У Дніпрі упродовж сьогоднішньої доби ворожі атаки обірвали життя вже вісьмох осіб, поранень зазнали 49 людей. Увечері Росія знову атакувала місто, поранені троє людей.

Головні тези:

  • Троє людей поранені через вечірню атаку росіян на Дніпро.
  • З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло.
  • Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей.

Росія увечері вчергове ударила по Дніпру: є поранені

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Троє людей поранені через вечірню атаку росіян на Дніпро. Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло.

Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей.

