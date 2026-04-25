Росія знову атакувала Дніпро — троє поранених

У Дніпрі упродовж сьогоднішньої доби ворожі атаки обірвали життя вже вісьмох осіб, поранень зазнали 49 людей. Увечері Росія знову атакувала місто, поранені троє людей.
Головні тези:
- Троє людей поранені через вечірню атаку росіян на Дніпро.
- З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло.
- Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей.
Росія увечері вчергове ударила по Дніпру: є поранені
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Троє людей поранені через вечірню атаку росіян на Дніпро. Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.
Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло.
Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей.
