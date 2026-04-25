Россия снова атаковала Днепр — трое раненых

В Днепре на протяжении сегодняшних суток вражеские атаки оборвали жизнь уже восьми человек, ранения получили 49 человек. Вечером Россия снова атаковала город, ранены три человека.

Россия вечером в очередной раз ударила по Днепру: есть раненые

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Три человека ранены из-за вечерней атаки россиян на Днепр. Среди пострадавших — двое детей. Это мальчики 11 и 14 лет. Ранена и 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Спасатели продолжают работать на месте ночного вражеского удара по жилому кварталу. Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело.

