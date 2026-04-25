Россия снова атаковала Днепр — трое раненых

В Днепре на протяжении сегодняшних суток вражеские атаки оборвали жизнь уже восьми человек, ранения получили 49 человек. Вечером Россия снова атаковала город, ранены три человека.
Главные тезисы
- Три человека ранены из-за вечерней атаки россиян на Днепр.
- Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело.
- За сутки вражеские атаки на Днепр оборвали жизнь 8 его жителей, получили ранения 49 человек.
Россия вечером в очередной раз ударила по Днепру: есть раненые
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Три человека ранены из-за вечерней атаки россиян на Днепр. Среди пострадавших — двое детей. Это мальчики 11 и 14 лет. Ранена и 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Спасатели продолжают работать на месте ночного вражеского удара по жилому кварталу. Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело.
За сутки вражеские атаки на Днепр оборвали жизнь 8 его жителей, получили ранения 49 человек.
