Россия снова атаковала Днепр — трое раненых
Источник:  Днепропетровская ОГА

В Днепре на протяжении сегодняшних суток вражеские атаки оборвали жизнь уже восьми человек, ранения получили 49 человек. Вечером Россия снова атаковала город, ранены три человека.

  • Три человека ранены из-за вечерней атаки россиян на Днепр.
  • Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело.
  • За сутки вражеские атаки на Днепр оборвали жизнь 8 его жителей, получили ранения 49 человек.

Россия вечером в очередной раз ударила по Днепру: есть раненые

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Три человека ранены из-за вечерней атаки россиян на Днепр. Среди пострадавших — двое детей. Это мальчики 11 и 14 лет. Ранена и 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Спасатели продолжают работать на месте ночного вражеского удара по жилому кварталу. Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело.

За сутки вражеские атаки на Днепр оборвали жизнь 8 его жителей, получили ранения 49 человек.

