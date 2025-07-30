Росія знову атакувала дронами будівлю Сумської ОВА — є постраждалі

Сьогодні в місті було два вибухи. Перший вибух — це був “приліт” безпілотника по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Другий вибух — це також “приліт” безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранені.