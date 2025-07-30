Росія знову атакувала дронами будівлю Сумської ОВА — є постраждалі

У Сумах унаслідок влучання російських безпілотників 30 липня зазнали поранень двоє людей.
Головні тези:
- Росія знову вдарила по будівлі Сумської ОВА за допомогою дронів, що призвело до поранень двох людей.
- Російські війська систематично атакують цивільну та адміністративну інфраструктуру в Сумах, маючи на меті залякати людей та дестабілізувати регіон.
- Події у місті викликали обурення та занепокоєння влади та мешканців, у зв'язку з чим вжито заходів для надання необхідної допомоги постраждалим.
Росія знову атакувала дронами будівлю Сумської ОВА
Про це розповів у відеозверненні в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, російські війська знову завдали удару по будівлі ОВА.
Годину тому росіяни знову вдарили по будівлі Сумської ОДА. Внаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували.
За його словами, постраждалим надається необхідна допомога. Залучені всі екстрені служби.
Начальник ОВА наголосив, що Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон.
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