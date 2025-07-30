Россия снова атаковала дронами здание Сумской ОВА — есть пострадавшие

В Сумах в результате попадания российских беспилотников 30 июля получили ранения два человека.

Россия снова атаковала дронами здание Сумской ОВА

Об этом рассказал в видеообращении и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Сегодня в городе было два взрыва. Первый взрыв — это "прилет" беспилотника по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, раненых или погибших нет. Поделиться

Как сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, российские войска снова нанесли удар по зданию ОВА.

Час назад россияне снова ударили по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с обломочным ранением госпитализировали.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Вовлечены все экстренные службы.

Григоров отметил, что в пятницу и субботу россияне уже атаковали здание облгосадминистрации ударными дронами. Сегодня была новая попытка ее уничтожить. Поделиться

Начальник ОВА подчеркнул, что Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион.