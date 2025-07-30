Россия снова атаковала дронами здание Сумской ОВА — есть пострадавшие

В Сумах в результате попадания российских беспилотников 30 июля получили ранения два человека.
Главные тезисы
- Российские беспилотники атаковали здание Сумской ОВА в Сумах, ранения получили два человека.
- Атаки России направлены на дестабилизацию региона и запугивание местных жителей через удары по гражданской и административной инфраструктуре.
- Власти Сум выразили возмущение и обеспокоенность после новых атак, приняли меры по помощи пострадавшим, госпитализировали одного раненого.
Россия снова атаковала дронами здание Сумской ОВА
Об этом рассказал в видеообращении и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
Как сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, российские войска снова нанесли удар по зданию ОВА.
Час назад россияне снова ударили по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с обломочным ранением госпитализировали.
По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Вовлечены все экстренные службы.
Начальник ОВА подчеркнул, что Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион.
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