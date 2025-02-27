Росія знову обстріляла Костянтинівку — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знову обстріляла Костянтинівку — є загиблий та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка
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Вранці 27 лютого росіяни атакували Костянтинівку Донецької області: загинула одна людина, ще 4 отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські сили обстріляли місто Костянтинівку Донецької області, що призвело до загибелі однієї людини та поранення чотирьох.
  • Атака сталася з використанням артилерії, обстріл міста супроводжувався пошкодженням будівель та інфраструктури.
  • Вже за день до цього подібна атака призвела до загибелі 6 осіб та поранення 10 людей у Костянтинівці.

Росія обстріляла Костянтинівку з артилерії

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці.

Зазначається, що росіяни обстріляли місто "Смерчами" та 152-міліметровою артилерією.

Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років.

Костянтинівка

Також окупанти пошкодили 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.

Кожен, хто досі залишається в області, а тим паче у прифронтових містах, щодня ризикує власним життям і здоров’ям! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь! — додав Філашкін.

26 лютого внаслідок російських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині загинули 6 людей, ще 10 постраждали.

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