Росія знову обстріляла Костянтинівку — є загиблий та поранені

Вранці 27 лютого росіяни атакували Костянтинівку Донецької області: загинула одна людина, ще 4 отримали поранення.
Головні тези:
- Російські сили обстріляли місто Костянтинівку Донецької області, що призвело до загибелі однієї людини та поранення чотирьох.
- Атака сталася з використанням артилерії, обстріл міста супроводжувався пошкодженням будівель та інфраструктури.
- Вже за день до цього подібна атака призвела до загибелі 6 осіб та поранення 10 людей у Костянтинівці.
Росія обстріляла Костянтинівку з артилерії
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці.
Зазначається, що росіяни обстріляли місто "Смерчами" та 152-міліметровою артилерією.
Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років.
Також окупанти пошкодили 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.
26 лютого внаслідок російських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині загинули 6 людей, ще 10 постраждали.
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