Россия снова обстреляла Константиновку — есть погибший и раненые

Утром 27 февраля россияне атаковали Константиновку Донецкой области: погиб один человек, еще 4 получили ранения.
Главные тезисы
- Российские силы совершили атаку на город Константиновка, приведшую к гибели одного человека и ранению четырех.
- Атака была осуществлена с использованием артиллерии, что повлекло за собой разрушения зданий и инфраструктуры в городе.
- Предыдущая атака в этом городе привела к гибели 6 человек и ранению 10 человек, указывая на неспокойную обстановку в регионе.
Россия обстреляла Константиновку из артиллерии
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По меньшей мере, 1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.
Отмечается, что россияне обстреляли город "Смерчами" и 152-миллиметровой артиллерией.
Погиб 32-летний мужчина, ранения получили местные жители от 48 до 82 лет.
Также оккупанты повредили 5 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, 3 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод и автомобиль.
26 февраля в результате российских ударов по городу Константиновка в Донецкой области погибли 6 человек, еще 10 пострадали.
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