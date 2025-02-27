Россия снова обстреляла Константиновку — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова обстреляла Константиновку — есть погибший и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Костантиновка
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Утром 27 февраля россияне атаковали Константиновку Донецкой области: погиб один человек, еще 4 получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские силы совершили атаку на город Константиновка, приведшую к гибели одного человека и ранению четырех.
  • Атака была осуществлена с использованием артиллерии, что повлекло за собой разрушения зданий и инфраструктуры в городе.
  • Предыдущая атака в этом городе привела к гибели 6 человек и ранению 10 человек, указывая на неспокойную обстановку в регионе.

Россия обстреляла Константиновку из артиллерии

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.

Отмечается, что россияне обстреляли город "Смерчами" и 152-миллиметровой артиллерией.

Погиб 32-летний мужчина, ранения получили местные жители от 48 до 82 лет.

Константиновка

Также оккупанты повредили 5 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, 3 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод и автомобиль.

Каждый, кто до сих пор остается в области, а тем более в прифронтовых городах, каждый день рискует своей жизнью и здоровьем! Будьте ответственны! Эвакуйтесь! — добавил Филашкин.

26 февраля в результате российских ударов по городу Константиновка в Донецкой области погибли 6 человек, еще 10 пострадали.

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