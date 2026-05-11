Росія знову відправила до Єгипту кілька кораблів з краденим українським зерном

Росія відправила кілька партій краденого українського зерна до Єгипту

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, росіяни використовують для вивезення зерна одну й ту ж схему.

Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти (наприклад, Темрюк). Але як тільки судно виходить у море, декларації "магічним чином" змінюються і кінцевим пунктом стають порти Єгипту (Ель-Дехейла чи Олександрія). Поширити

За словами уповноваженого, російські судна Alfa-1 та Irkutsk (раніше ALFA M) завантажилися безпосередньо в окупованому Маріуполі та змінили легенду маршруту вже на ходу, щоб приховати походження зерна.

Він наголосив, що Irkutsk перебуває під українськими санкціями та під офіційним арештом у межах кримінального провадження в Україні. Так само й інше судно — Mikhail Nenachev, яке транспортувало в цей же період українське зерно з Севастополя до Олександрії.

Зміна документів не змінює реальності: це — крадене зерно, вивезене з окупованих Росією територій України. Ми встановлюємо реальні маршрути, попри будь-які фальшиві декларації. Єгипетська сторона має усвідомлювати, що купуючи таку пшеницю, вона стає частиною логістичного ланцюга воєнного злочину РФ, — сказав Власюк.

За його словами, уся інформація щодо цих рейсів, суден, капітанів та їхніх власників передана міжнародним партнерам для подальших дій і посилення санкційного тиску на тіньовий зерновий флот РФ.