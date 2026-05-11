Россия снова отправила в Египет несколько кораблей с ворованным украинским зерном

Россия продолжает продавать украденное украинское зерно с оккупированных территорий. В конце апреля Украина зафиксировала ряд рейсов в Египет.

Россия отправила несколько партий краденого украинского зерна в Египет

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По его словам, россияне используют для вывоза зерна одну и ту же схему.

Зерно загружается в закрытых портах оккупированных Мариуполя или Севастополя. В начальных документах фигурируют русские порты (например, Темрюк). Но как только судно выходит в море, декларации "магическим образом" меняются и конечным пунктом становятся порты Египта (Эль-Дехейла или Александрия).

По словам уполномоченного, российские суда Alfa-1 и Irkutsk (ранее ALFA M) загрузились непосредственно в оккупированном Мариуполе и сменили легенду маршрута уже на ходу, чтобы скрыть происхождение зерна.

Он подчеркнул, что Irkutsk находится под украинскими санкциями и под официальным арестом в рамках уголовного производства в Украине. Так же и другое судно — Mikhail Nenachev, транспортировавшее в этот же период украинское зерно из Севастополя в Александрию.

Изменение документов не меняет реальности: это ворованное зерно, вывезенное из оккупированных Россией территорий Украины. Мы устанавливаем реальные маршруты, несмотря на любые ложные декларации. Египетская сторона должна осознавать, что, покупая такую пшеницу, она становится частью логистической цепи военного преступления РФ, — сказал Власюк.

По его словам, вся информация об этих рейсах, судах, капитанах и их владельцах передана международным партнерам для дальнейших действий и усиления санкционного давления на теневой зерновой флот РФ.