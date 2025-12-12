Росіяни атакували спортивну школу під час тренування дітей
Росіяни атакували спортивну школу під час тренування дітей

Росіяни продовжують тероризувати українських дітей

12 грудня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські загарбники атакували ударними БпЛА спортивну школу у Шостці Сумської області, де саме відбувалося тренування дітей.

Головні тези:

  • Для атаки на школу росіяни використали одразу 2 ударних дрони.
  • Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

Росіяни продовжують тероризувати українських дітей

Олег Григоров звертає увагу українців та міжнародної спільноти, що це був прицільний удар по місцю, де перебували діти.

Російські загарбники спрямували туди одразу два ударні дрони.

За словами міського голови, усіх неповнолітніх, а також тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце.

Попередньо — всі живі, поранених немає, — наголосив Олег Григоров.

Очільник Сумської ОВА офіційно підтвердив, що протягом 12 грудня російські загарбники здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади області.

Внаслідок ворожої атаки постраждала 76-річна місцева мешканка — її оперативно шпиталізували.

Що важливо розуміти, нещодавно глава держави Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами офіційно підтвердив, що план завершення війни, який Київ розробляє разом з зі своїми союзниками, передбачає вихід російських військ з невеликих територій, які вони встигли окупувати в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

