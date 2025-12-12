Россияне атаковали спортивную школу во время тренировки детей

12 декабря начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские захватчики атаковали ударными БПЛА спортивную школу в Шостке Сумской области, где в тот момент проходила тренировка детей.
Главные тезисы
- Для атаки на школу россияне использовали сразу 2 ударных дрона.
- Согласно последним данным, никто не пострадал.
Россияне продолжают терроризировать украинских детей
Олег Григоров обращает внимание украинцев и международного сообщества, что это был прицельный удар по месту, где находились дети.
Российские захватчики направили туда сразу два ударных дрона.
По словам городского головы, всех несовершеннолетних, а также тренеров, оперативно эвакуировали в безопасное место.
Глава Сумской ОВА официально подтвердил, что в течение 12 декабря российские захватчики произвели минометный обстрел Середино-Будской общины области.
В результате вражеской атаки пострадала 76-летняя местная жительница — ее оперативно госпитализировали.
Что важно понимать, недавно глава государства Владимир Зеленский во время встречи с журналистами официально подтвердил, что план завершения войны, который Киев разрабатывает вместе со своими союзниками, предусматривает выход российских войск с небольших территорий, которые они успели оккупировать в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
