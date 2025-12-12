Россияне атаковали спортивную школу во время тренировки детей
Россияне атаковали спортивную школу во время тренировки детей

Сумская ОВА
Россияне продолжают терроризировать украинских детей
12 декабря начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские захватчики атаковали ударными БПЛА спортивную школу в Шостке Сумской области, где в тот момент проходила тренировка детей.

Главные тезисы

  • Для атаки на школу россияне использовали сразу 2 ударных дрона.
  • Согласно последним данным, никто не пострадал.

Россияне продолжают терроризировать украинских детей

Олег Григоров обращает внимание украинцев и международного сообщества, что это был прицельный удар по месту, где находились дети.

Российские захватчики направили туда сразу два ударных дрона.

По словам городского головы, всех несовершеннолетних, а также тренеров, оперативно эвакуировали в безопасное место.

Предварительно — все живы, раненых нет, — подчеркнул Олег Григоров.

Глава Сумской ОВА официально подтвердил, что в течение 12 декабря российские захватчики произвели минометный обстрел Середино-Будской общины области.

В результате вражеской атаки пострадала 76-летняя местная жительница — ее оперативно госпитализировали.

Что важно понимать, недавно глава государства Владимир Зеленский во время встречи с журналистами официально подтвердил, что план завершения войны, который Киев разрабатывает вместе со своими союзниками, предусматривает выход российских войск с небольших территорий, которые они успели оккупировать в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

