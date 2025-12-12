Россияне атаковали спортивную школу во время тренировки детей

12 декабря начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские захватчики атаковали ударными БПЛА спортивную школу в Шостке Сумской области, где в тот момент проходила тренировка детей.

Россияне продолжают терроризировать украинских детей

Олег Григоров обращает внимание украинцев и международного сообщества, что это был прицельный удар по месту, где находились дети.

Российские захватчики направили туда сразу два ударных дрона.

По словам городского головы, всех несовершеннолетних, а также тренеров, оперативно эвакуировали в безопасное место.

Предварительно — все живы, раненых нет, — подчеркнул Олег Григоров. Поделиться

Глава Сумской ОВА официально подтвердил, что в течение 12 декабря российские захватчики произвели минометный обстрел Середино-Будской общины области.

В результате вражеской атаки пострадала 76-летняя местная жительница — ее оперативно госпитализировали.

Что важно понимать, недавно глава государства Владимир Зеленский во время встречи с журналистами официально подтвердил, что план завершения войны, который Киев разрабатывает вместе со своими союзниками, предусматривает выход российских войск с небольших территорий, которые они успели оккупировать в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.