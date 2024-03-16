Росіяни пропонують українцям з окупованих територій укласти контракт з армією РФ

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники проводять рекрутинг українських громадян на війну проти їх же країни.

РФ “заганяє” українців з ТОТ на військовий контракт

Росіяни активно пропонують жителям окупованих територій служити в російській армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни агітують чоловіків на окупованих територіях України вступати до лав ЗС РФ й укладати контракти. У Криму контрактами заманюють місцевих строковиків.

При цьому грошові виплати для українців за підпис контракту менше, ніж в інших регіонах РФ. Якщо у Москві це 805 тис руб, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю — від 500 до 600 тис руб, то на для українців це менше ніж 200 тис руб.

Таким чином ворог не лише порушує міжнародне право, а й має намір набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях.

Росіяни запрошують воювати іноземців

Російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях. Поширити

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.