Росіяни пропонують українцям з окупованих територій укласти контракт з армією РФ

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники проводять рекрутинг українських громадян на війну проти їх же країни.
РФ “заганяє” українців з ТОТ на військовий контракт
Росіяни активно пропонують жителям окупованих територій служити в російській армії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни агітують чоловіків на окупованих територіях України вступати до лав ЗС РФ й укладати контракти. У Криму контрактами заманюють місцевих строковиків.
При цьому грошові виплати для українців за підпис контракту менше, ніж в інших регіонах РФ. Якщо у Москві це 805 тис руб, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю — від 500 до 600 тис руб, то на для українців це менше ніж 200 тис руб.
Таким чином ворог не лише порушує міжнародне право, а й має намір набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях.
Росіяни запрошують воювати іноземців
Російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.
Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.
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