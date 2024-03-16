Россияне предлагают украинцам с оккупированных территорий заключить контракт с армией РФ

На временно оккупированных территориях российские захватчики проводят рекрутинг украинских граждан на войну против их страны.

РФ "загоняет" украинцев с ВОТ на военный контракт

Россияне активно предлагают жителям оккупированных территорий служить в российской армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне агитируют мужчин на оккупированных территориях Украины вступать в ряды ВС РФ и заключать контракты. В Крыму контрактами привлекают местных срочников.

При этом денежные выплаты для украинцев за подпись контракта меньше, чем в других регионах РФ. Если в Москве это 805 тыс руб, а в Ленинградской области или Краснодарском крае — от 500 до 600 тыс руб, то для украинцев это меньше 200 тыс руб.

Таким образом, враг не только нарушает международное право, но и намерен набрать дешевую живую силу на войну путем создания гуманитарного кризиса на захваченных землях.

Россияне приглашают воевать иностранцев

Российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому страна-агрессор привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.

Недавно также стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях. Поделиться

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.