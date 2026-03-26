Росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ у Ленінградській області

Ленінградська область опинилася під масованою атакою дронів. Скоріше за все, атаковано НПЗ у Кириші.

Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області

У Кириші Ленінградської області дрони атакували промзону Киришського НПЗ — місцева влада підтвердила інцидент. Йдеться про губернатора регіону Олександра Дрозденка.

“Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Також у мережі пишуть, що у Виборзі, що також у Ленінградській області, було гучно через роботу ППО.

Супутникові знімки показують пожежу на НПЗ у Кириші.

Супутниковий знімок НПЗ

Сировина на цей НПЗ заходить із Сибіру через “Транснефть”, а основна відгрузка йде через Порт Усть-Луга і Порт Приморськ.