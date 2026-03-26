Росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ у Ленінградській області
Категорія
Події
Дата публікації

Кириши
Read in English
Джерело:  online.ua

Ленінградська область опинилася під масованою атакою дронів. Скоріше за все, атаковано НПЗ у Кириші.

  • У Ленінградській області стався інцидент з масованою атакою дронів на НПЗ у Кириші.
  • Атаковано найбільший нафтопереробний завод регіону “Киришинефтеоргсинтез”.
  • Супутникові знімки показують пожежу на НПЗ у Кириші, аналізуються можливі причини і наслідки інциденту.

Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області

У Кириші Ленінградської області дрони атакували промзону Киришського НПЗ — місцева влада підтвердила інцидент. Йдеться про губернатора регіону Олександра Дрозденка.

“Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Також у мережі пишуть, що у Виборзі, що також у Ленінградській області, було гучно через роботу ППО.

Супутникові знімки показують пожежу на НПЗ у Кириші.

Супутниковий знімок НПЗ

Сировина на цей НПЗ заходить із Сибіру через “Транснефть”, а основна відгрузка йде через Порт Усть-Луга і Порт Приморськ.

За останні дні одночасно засвітились Усть-Луга, Приморськ і самі Кириши — системна робота по одному ланцюгу: нафта → переробка → експорт. Ріжуть цілу експортну артерію Балтики, — пишуть експерти.

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?