Росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ у Ленінградській області

Ленінградська область опинилася під масованою атакою дронів. Скоріше за все, атаковано НПЗ у Кириші.
Головні тези:
- У Ленінградській області стався інцидент з масованою атакою дронів на НПЗ у Кириші.
- Атаковано найбільший нафтопереробний завод регіону “Киришинефтеоргсинтез”.
- Супутникові знімки показують пожежу на НПЗ у Кириші, аналізуються можливі причини і наслідки інциденту.
Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області
У Кириші Ленінградської області дрони атакували промзону Киришського НПЗ — місцева влада підтвердила інцидент. Йдеться про губернатора регіону Олександра Дрозденка.
“Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.
Також у мережі пишуть, що у Виборзі, що також у Ленінградській області, було гучно через роботу ППО.
Супутникові знімки показують пожежу на НПЗ у Кириші.
Сировина на цей НПЗ заходить із Сибіру через “Транснефть”, а основна відгрузка йде через Порт Усть-Луга і Порт Приморськ.
