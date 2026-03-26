Россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ в Ленинградской области
Ленинградская область оказалась под массированной атакой дронов. Скорее всего, атакован НПЗ в Кирише.

Главные тезисы

  • Массированная атака дронов в Ленинградской области нанесла удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Киришинефтеоргсинтез.
  • Инцидент вызвал обсуждения о системной уязвимости экспортной цепи нефти через Порт Усть-Луга и Порт Приморск.

Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области

В Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ — местные власти подтвердили инцидент. Речь идет о губернаторе региона Александре Дрозденко.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Также в сети пишут, что в Выборге, также в Ленинградской области, было громко из-за работы ПВО.

Спутниковые снимки показывают пожар на НПЗ в Кирише.

Спутниковый снимок НПЗ

Сырье на этот НПЗ заходит из Сибири через "Транснефть", а основная отгрузка идет через Порт Усть-Луга и Порт Приморск.

За последние дни одновременно засветились Усть-Луга, Приморск и сами Кириши — системная работа по одной цепи: нефть → переработка → экспорт. Режут целую экспортную артерию Балтики, пишут эксперты.

