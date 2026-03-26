Россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ в Ленинградской области

Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области

В Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ — местные власти подтвердили инцидент. Речь идет о губернаторе региона Александре Дрозденко.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Также в сети пишут, что в Выборге, также в Ленинградской области, было громко из-за работы ПВО.

Спутниковые снимки показывают пожар на НПЗ в Кирише.

Сырье на этот НПЗ заходит из Сибири через "Транснефть", а основная отгрузка идет через Порт Усть-Луга и Порт Приморск.