Россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ в Ленинградской области

Ленинградская область оказалась под массированной атакой дронов. Скорее всего, атакован НПЗ в Кирише.
Главные тезисы
- Массированная атака дронов в Ленинградской области нанесла удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Киришинефтеоргсинтез.
- Инцидент вызвал обсуждения о системной уязвимости экспортной цепи нефти через Порт Усть-Луга и Порт Приморск.
Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области
В Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ — местные власти подтвердили инцидент. Речь идет о губернаторе региона Александре Дрозденко.
Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.
Также в сети пишут, что в Выборге, также в Ленинградской области, было громко из-за работы ПВО.
Спутниковые снимки показывают пожар на НПЗ в Кирише.
Сырье на этот НПЗ заходит из Сибири через "Транснефть", а основная отгрузка идет через Порт Усть-Луга и Порт Приморск.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-