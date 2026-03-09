Росіяни скаржаться на атаку дронів по хімзаводу "Акрон" у Новгороді — відео

Дрони атакували хімзавод “Акрон” у Новгороді

Уранці губернатор Новгородської області Олександр Дронов повідомив про нібито збиття 8 безпілотників над регіоном.

Водночас місцеві жителі оприлюднили кадри атаки на хімічний завод «Акрон» у Великому Новгороді.

На опублікованій світлині, зробленій за 6-6,5 кілометрів від підприємства, видно пожежу на ПАТ «Акрон», підтвердив аналітик Astra.

Завод «Акрон» є виробником мінеральних добрив та промислової продукції. На сайті заводу йдеться, що підприємство виробляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також промислові продукти. Серед продукції компанії є також аміачна селітра, компоненти якої можуть застосовуватися у цивільному та військовому секторах.

Раніше завод «Акрон» атакували у грудні 2025 року. Тоді, за даними джерел Astra, унаслідок ударів 5 цехів підприємства призупинили роботу.

У Міноборони Росії заявили про начебто збиття та перехоплення 163 безпілотників у ніч проти понеділка, пише російська служба ВВС.

В оборонному відомстві країни-агресорки стверджують, що над Брянською областю збили 54 БПЛА, над Краснодарським краєм — 16 дронів, над Калузькою областю — 11 безпілотників, над Новгородською областю — 8 БПЛА, над Бєлгородською областю — 5 дронів.

Крім цього, безпілотники збивали над Смоленською, Воронезькою, Ростовською, Астраханською, Волгоградською, Орловською і Тверською областями РФ, а також над Республікою Адигея та Чорним і Азовським морями.