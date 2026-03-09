Росіяни скаржаться на атаку дронів по хімзаводу "Акрон" у Новгороді — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни скаржаться на атаку дронів по хімзаводу "Акрон" у Новгороді — відео

Акрон
Read in English
Джерело:  online.ua

У російському місті Великий Новгород 9 березня був атакований безпілотниками хімзавод ПАТ «Акрон».

Головні тези:

  • Дрони атакували хімзавод “Акрон” у Новгороді знову, що спричинило серйозну стурбованість серед місцевих жителів та влади.
  • ПАТ “Акрон” є виробником мінеральних добрив та промислової продукції, що робить його потенційною мішенню для терористичних атак.

Дрони атакували хімзавод “Акрон” у Новгороді

Уранці губернатор Новгородської області Олександр Дронов повідомив про нібито збиття 8 безпілотників над регіоном.

Водночас місцеві жителі оприлюднили кадри атаки на хімічний завод «Акрон» у Великому Новгороді.

На опублікованій світлині, зробленій за 6-6,5 кілометрів від підприємства, видно пожежу на ПАТ «Акрон», підтвердив аналітик Astra.

Завод «Акрон» є виробником мінеральних добрив та промислової продукції. На сайті заводу йдеться, що підприємство виробляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також промислові продукти. Серед продукції компанії є також аміачна селітра, компоненти якої можуть застосовуватися у цивільному та військовому секторах.

Раніше завод «Акрон» атакували у грудні 2025 року. Тоді, за даними джерел Astra, унаслідок ударів 5 цехів підприємства призупинили роботу.

У Міноборони Росії заявили про начебто збиття та перехоплення 163 безпілотників у ніч проти понеділка, пише російська служба ВВС.

В оборонному відомстві країни-агресорки стверджують, що над Брянською областю збили 54 БПЛА, над Краснодарським краєм — 16 дронів, над Калузькою областю — 11 безпілотників, над Новгородською областю — 8 БПЛА, над Бєлгородською областю — 5 дронів.

Крім цього, безпілотники збивали над Смоленською, Воронезькою, Ростовською, Астраханською, Волгоградською, Орловською і Тверською областями РФ, а також над Республікою Адигея та Чорним і Азовським морями.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Командувач СБС Бровді підтвердив ураження російських хімзаводів "Акрон" і "Дорогобуж"
Мадяр
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?