Росіяни скаржаться на атаку дронів по хімзаводу "Акрон" у Новгороді — відео

У російському місті Великий Новгород 9 березня був атакований безпілотниками хімзавод ПАТ «Акрон».
Головні тези:
- Дрони атакували хімзавод “Акрон” у Новгороді знову, що спричинило серйозну стурбованість серед місцевих жителів та влади.
- ПАТ “Акрон” є виробником мінеральних добрив та промислової продукції, що робить його потенційною мішенню для терористичних атак.
Дрони атакували хімзавод “Акрон” у Новгороді
Уранці губернатор Новгородської області Олександр Дронов повідомив про нібито збиття 8 безпілотників над регіоном.
Водночас місцеві жителі оприлюднили кадри атаки на хімічний завод «Акрон» у Великому Новгороді.
На опублікованій світлині, зробленій за 6-6,5 кілометрів від підприємства, видно пожежу на ПАТ «Акрон», підтвердив аналітик Astra.
Завод «Акрон» є виробником мінеральних добрив та промислової продукції. На сайті заводу йдеться, що підприємство виробляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також промислові продукти. Серед продукції компанії є також аміачна селітра, компоненти якої можуть застосовуватися у цивільному та військовому секторах.
Раніше завод «Акрон» атакували у грудні 2025 року. Тоді, за даними джерел Astra, унаслідок ударів 5 цехів підприємства призупинили роботу.
У Міноборони Росії заявили про начебто збиття та перехоплення 163 безпілотників у ніч проти понеділка, пише російська служба ВВС.
Крім цього, безпілотники збивали над Смоленською, Воронезькою, Ростовською, Астраханською, Волгоградською, Орловською і Тверською областями РФ, а також над Республікою Адигея та Чорним і Азовським морями.
