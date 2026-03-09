Россияне жалуются на атаку дронов по химзаводу "Акрон" в Новгороде — видео

Дроны атаковали химзавод "Акрон" в Новгороде

Утром губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о якобы сбитии 8 беспилотников над регионом.

В то же время, местные жители обнародовали кадры атаки на химический завод «Акрон» в Великом Новгороде.

На опубликованном фото, сделанном в 6-6,5 километрах от предприятия, виден пожар на ПАО «Акрон», подтвердил аналитик Astra.

Завод Акрон является производителем минеральных удобрений и промышленной продукции. На сайте завода говорится, что предприятие производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также промышленные продукты. Среди продукции компании также аммиачная селитра, компоненты которой могут применяться в гражданском и военном секторах.

Ранее завод "Акрон" атаковали в декабре 2025 года. Тогда, по данным источников Astra, в результате ударов 5 цехов предприятия приостановили работу.

В Минобороны России заявили о якобы сбитии и перехвате 163 беспилотников в ночь на понедельник, пишет российская служба ВВС.

В оборонном ведомстве страны-агрессорки утверждают, что над Брянской областью сбили 54 БПЛА, над Краснодарским краем — 16 дронов, над Калужской областью — 11 беспилотников, над Новгородской областью — 8 БПЛА, над Белгородской областью — 5 дронов. Поделиться

Кроме того, беспилотники сбивали над Смоленской, Воронежской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями РФ, а также над Республикой Адыгея и Черным и Азовским морями.