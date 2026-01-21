Росіяни скаржаться на "бавовну" під Краснодаром — горить нафтотермінал

Увечері 21 січня дрони атакували термінали у порту селища Хвиля, що знаходиться у Краснодарському краї РФ.
Головні тези:
- Увечері 21 січня дрони атакували термінали у порту селища Хвиля під Краснодаром, що призвело до загибелі двох співробітників.
- Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв звинуватив Збройні Сили України у нападі на портові термінали у селищі Хвиля Темрюкського району.
Атака по нафтотерміналу в Краснодарському краї: є жертви
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що ЗСУ атакували портові термінали у селищі Хвиля Темрюкського району Краснодарського краю.
У результаті двоє співробітників портових терміналів загинули, ще кілька людей постраждали.
Зараз на території терміналів пожежа — спалахнули чотири резервуари з нафтопродуктами.
