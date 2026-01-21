Россияне жалуются на "бавовну" под Краснодаром — горит нефтетерминал
Россияне жалуются на "бавовну" под Краснодаром — горит нефтетерминал

бавовна
Источник:  online.ua

Вечером 21 января дроны атаковали терминалы в порту поселка Волна, расположенном в Краснодарском крае РФ.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали нефтетерминал в поселке Волна под Краснодаром, что привело к гибели двух сотрудников.
  • Губернатор Краснодарского края обвинил Вооруженные Силы Украины в нападении на портовые терминалы.
  • Портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края пострадали от атаки, которая вызвала пожар и гибель людей.

Атака по нефтетерминалу в Краснодарском крае: есть жертвы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края.

В результате два сотрудника портовых терминалов погибли, еще несколько человек пострадали.

Сейчас на территории терминалов пожар — вспыхнули четыре резервуара с нефтепродуктами.

Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"

