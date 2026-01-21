Россияне жалуются на "бавовну" под Краснодаром — горит нефтетерминал

Вечером 21 января дроны атаковали терминалы в порту поселка Волна, расположенном в Краснодарском крае РФ.

Атака по нефтетерминалу в Краснодарском крае: есть жертвы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края.

В результате два сотрудника портовых терминалов погибли, еще несколько человек пострадали.

Сейчас на территории терминалов пожар — вспыхнули четыре резервуара с нефтепродуктами.