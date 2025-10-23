Росіяни скаржаться на "бавовну" після атаки дронів у Рязанській області — відео

У Рязанської області РФ через падіння уламків БпЛА вночі 23 жовтня сталося загоряння на території одного з підприємств. Місцеві пабліки пишуть, що горить Рязанський НПЗ.

Дрони атакували Рязанський НПЗ: що відомо

Про загоряння спочатку повідомляли місцеві жителі. Пізніше губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що через падіння уламків дронів сталося загоряння на території одного підприємства, назву якого він не уточнив.

Сьогодні вночі засобами ППО над територією Рязанської області знищено 14 БпЛА. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток. На місці працюють оперативні служби.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі НПЗ і аеродрому Дягілево.