Росіяни скаржаться на "бавовну" після атаки дронів у Рязанській області — відео
Росіяни скаржаться на "бавовну" після атаки дронів у Рязанській області — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

У Рязанської області РФ через падіння уламків БпЛА вночі 23 жовтня сталося загоряння на території одного з підприємств. Місцеві пабліки пишуть, що горить Рязанський НПЗ.

Головні тези:

  • У Рязанській області РФ сталася атака дронів на Рязанський нафтопереробний завод, що спричинило загоряння на території підприємства.
  • Губернатор Рязанської області підтвердив факт падіння уламків дронів, які призвели до пожежі на підприємстві.
  • Інцидент з атакою дронів призвів до знищення 14 безпілотників у Рязанській області.

Дрони атакували Рязанський НПЗ: що відомо

Про загоряння спочатку повідомляли місцеві жителі. Пізніше губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що через падіння уламків дронів сталося загоряння на території одного підприємства, назву якого він не уточнив.

Сьогодні вночі засобами ППО над територією Рязанської області знищено 14 БпЛА. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток. На місці працюють оперативні служби.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі НПЗ і аеродрому Дягілево.

Рязанський нафтопереробний завод належить компанії «Роснефть». Він входить до першої п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Українські військові з березня 2024 року кілька разів атакували підприємство.

