Россияне жалуются на "бавовну" после атаки дронов в Рязанской области — видео

В Рязанской области РФ из-за падения обломков БПЛА ночью 23 октября произошло возгорание на территории одного из предприятий. Местные паблики пишут, что горит Рязанский НПЗ.

Дроны атаковали Рязанский НПЗ: что известно

О возгорании сначала сообщали местные жители. Позже губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что из-за падения обломков дронов произошло возгорание на территории одного предприятия, название которого он не уточнил.

Сегодня ночью по средствам ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БпЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте действуют оперативные службы.

Местные жители сообщали о взрывах в районе НПЗ и аэродрома Дягилево.