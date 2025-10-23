Россияне жалуются на "бавовну" после атаки дронов в Рязанской области — видео

В Рязанской области РФ из-за падения обломков БПЛА ночью 23 октября произошло возгорание на территории одного из предприятий. Местные паблики пишут, что горит Рязанский НПЗ.
Дроны атаковали Рязанский НПЗ: что известно
О возгорании сначала сообщали местные жители. Позже губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что из-за падения обломков дронов произошло возгорание на территории одного предприятия, название которого он не уточнил.
Сегодня ночью по средствам ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БпЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте действуют оперативные службы.
Местные жители сообщали о взрывах в районе НПЗ и аэродрома Дягилево.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Роснефть". Он входит в первую пятерку крупнейших НПЗ России. Украинские военные с марта 2024 несколько раз атаковали предприятие.
