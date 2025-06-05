Росіяни скаржаться на гучну "бавовну" поблизу військового аеродрому "Міллерово"
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Росіяни скаржаться на гучну "бавовну" поблизу військового аеродрому "Міллерово"

бавовна
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Джерело:  online.ua

У Ростовській області у ніч на 5 червня дрони атакували військовий аеродром Міллерово, повідомляють місцеві жителі.

Головні тези:

  • У ніч на 5 червня дрони атакували військовий аеродром Міллерово у Ростовській області, спричинивши пошкодження будівлям та майну місцевих мешканців.
  • Сили протиповітряної оборони нібито відбили атаку 30 українських дронів, що летіли над Ростовською областю та іншими районами.

Нічна “бавовна” у Ростовській області: що відомо

В. о. губернатора Ростовської області заявив, що сили та засоби протиповітряної оборони країни-агресорки відбивають повітряну атаку БпЛА в Міллерівському районі.

Через падіння уламків БпЛА у хуторі Сулін пошкодження отримали будівлі на двох подвір'ях по вулиці Дачна: в одному будинку частково зруйновано покрівлю, в іншому — розбито вікна, порвано електропроводи, зруйновано сарай, розбито автомобіль.

Міноборони країни-агресорки відзвітувало, що за ніч сили ППО знищили 30 українських дронів.

15 із них — над Ростовською областю, над анексованим Кримом — 11, над Білгородською областю — 2, по одному — над Московською та Курською областями.

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