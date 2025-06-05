Росіяни скаржаться на гучну "бавовну" поблизу військового аеродрому "Міллерово"

У Ростовській області у ніч на 5 червня дрони атакували військовий аеродром Міллерово, повідомляють місцеві жителі.
Головні тези:
- У ніч на 5 червня дрони атакували військовий аеродром Міллерово у Ростовській області, спричинивши пошкодження будівлям та майну місцевих мешканців.
- Сили протиповітряної оборони нібито відбили атаку 30 українських дронів, що летіли над Ростовською областю та іншими районами.
Нічна “бавовна” у Ростовській області: що відомо
В. о. губернатора Ростовської області заявив, що сили та засоби протиповітряної оборони країни-агресорки відбивають повітряну атаку БпЛА в Міллерівському районі.
Через падіння уламків БпЛА у хуторі Сулін пошкодження отримали будівлі на двох подвір'ях по вулиці Дачна: в одному будинку частково зруйновано покрівлю, в іншому — розбито вікна, порвано електропроводи, зруйновано сарай, розбито автомобіль.
Міноборони країни-агресорки відзвітувало, що за ніч сили ППО знищили 30 українських дронів.
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