Россияне жалуются на громкую "бавовну" вблизи военного аэродрома "Миллерово"

В Ростовской области в ночь на 5 июня дроны атаковали военный аэродром Миллерово, сообщают местные жители.
Главные тезисы
- Жители Ростовской области столкнулись с атакой украинских дронов на военный аэродром Миллерово.
- Силы противовоздушной обороны будто бы успешно отразили атаку, но обломки БпЛА причинили ущерб зданиям и имуществу местных жителей.
Ночная "бавовна" в Ростовской области: что известно
В. о. губернатора Ростовской области заявил, что силы и средства противовоздушной обороны страны-агрессоры отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе.
Из-за падения обломков БпЛА в хуторе Сулин повреждения получили здания на двух дворах по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, разорваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль.
Минобороны страны-агрессорки отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.
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