Россияне жалуются на громкую "бавовну" вблизи военного аэродрома "Миллерово"

В Ростовской области в ночь на 5 июня дроны атаковали военный аэродром Миллерово, сообщают местные жители.

Ночная "бавовна" в Ростовской области: что известно

В. о. губернатора Ростовской области заявил, что силы и средства противовоздушной обороны страны-агрессоры отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе.

Из-за падения обломков БпЛА в хуторе Сулин повреждения получили здания на двух дворах по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, разорваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль.

Минобороны страны-агрессорки отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.