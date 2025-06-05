Россияне жалуются на громкую "бавовну" вблизи военного аэродрома "Миллерово"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на громкую "бавовну" вблизи военного аэродрома "Миллерово"

бавовна
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Источник:  online.ua

В Ростовской области в ночь на 5 июня дроны атаковали военный аэродром Миллерово, сообщают местные жители.

Главные тезисы

  • Жители Ростовской области столкнулись с атакой украинских дронов на военный аэродром Миллерово.
  • Силы противовоздушной обороны будто бы успешно отразили атаку, но обломки БпЛА причинили ущерб зданиям и имуществу местных жителей.

Ночная "бавовна" в Ростовской области: что известно

В. о. губернатора Ростовской области заявил, что силы и средства противовоздушной обороны страны-агрессоры отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе.

Из-за падения обломков БпЛА в хуторе Сулин повреждения получили здания на двух дворах по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, разорваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль.

Минобороны страны-агрессорки отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

15 из них — над Ростовской областью, над аннексированным Крымом — 11, над Белгородской областью — 2, по одному — над Московской и Курской областями.

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