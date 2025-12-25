Росіяни скаржаться на гучну "бавовну" у Новошахтинську — відео

Новошахтинський завод нафтопродуктів атакований і горить в Ростовській області вдень 25 грудня.
Головні тези:
- Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ перебуває під повітряною атакою.
- У місті пролунало не менше 10 вибухів.
“Бавовна” у Новошахтинську: що відомо
Удень 25 грудня жителі Новошахтинська Ростовської області повідомили про велику кількість вибухів і пожежі на місцевому заводі нафтопродуктів. Велика хмара диму здіймається над підприємством.
Місцеві чули не менше, ніж 10 “прильотів” по НПЗ.
Акціонерне товариство «Новошахтинський завод нафтопродуктів» (АО «НЗНП») — велике нафтопереробне підприємство в Ростовській області. Завод спеціалізується на переробці нафти та випуску нафтопродуктів, включаючи мазут, печне, судове та дизельне паливо, прямогонний бензин та ін. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на південь Росії.
Остання масштабна атака на завод була здійснена у ніч на 21 серпня.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-