Росіяни скаржаться на гучну "бавовну" у Новошахтинську — відео

Новошахтинський завод нафтопродуктів атакований і горить в Ростовській області вдень 25 грудня.

“Бавовна” у Новошахтинську: що відомо

Удень 25 грудня жителі Новошахтинська Ростовської області повідомили про велику кількість вибухів і пожежі на місцевому заводі нафтопродуктів. Велика хмара диму здіймається над підприємством.

Місцеві чули не менше, ніж 10 “прильотів” по НПЗ.

Акціонерне товариство «Новошахтинський завод нафтопродуктів» (АО «НЗНП») — велике нафтопереробне підприємство в Ростовській області. Завод спеціалізується на переробці нафти та випуску нафтопродуктів, включаючи мазут, печне, судове та дизельне паливо, прямогонний бензин та ін. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на південь Росії.

Остання масштабна атака на завод була здійснена у ніч на 21 серпня.