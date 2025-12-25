Россияне жалуются на громкую "бавовну" в Новошахтинске — видео
Россияне жалуются на громкую "бавовну" в Новошахтинске — видео

Новошахтинск
Новошахтинский завод нефтепродуктов атакован и горит в Ростовской области днем 25 декабря.

Главные тезисы

  • Новошахтинский НПЗ в Ростовской области находится под воздушной атакой.
  • В городе раздалось не менее 10 взрывов.

"Бавовна" в Новошахтинске: что известно

Днем 25 декабря жители Новошахтинского Ростовской области сообщили о большом количестве взрывов и пожарах на местном заводе нефтепродуктов. Большое облако дыма поднимается над предприятием.

Местные слышали не менее 10 "прилетов" по НПЗ.

Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (АО "НЗНП") — крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области. Завод специализируется на переработке и выпуске нефтепродуктов, включая мазут, печное, судебное и дизельное топливо, прямогонный бензин и т.д. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.

Последняя масштабная атака на завод была совершена в ночь на 21 августа.

