Росіяни скаржаться на повторну атаку дронів — палає територія ракетної бригади в Шуї

У ніч проти 17 квітня дрони вдруге атакували російську ракетну бригаду, яка розташована у Шуї Іванівської області. Саме з цієї військової частини росіяни обстріляли у Вербну неділю Суми, коли загинуло понад 30 людей.
Головні тези:
- У ніч проти 17 квітня російську ракетну бригаду у Шуї знову атакували українські дрони.
- Інцидент може мати далекосяжні наслідки для військових дій в регіоні та міжнародної політики в цілому.
Пожежа вирує у ракетній частині в Шуї
Пожежа виникла у Шуї Іванівської області після нічної атаки, свідчать кадри очевидців.
Місцеві жителі повідомляють, що знову атаковано 112-ту гвардійську ракетну бригаду.
Місцева влада вночі підтвердила загрозу атаки БПЛА.
112-а гвардійська ракетна бригада звинувачувалася Україною в ударі 13 квітня 2025 року по Сумах, внаслідок якого загинули 35 людей. Начальник ГУР писав, що 112-а ракетна бригада та 448-а ракетна бригада вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23».
ASTRA геолокувала відео з місця пожежі після нічної атаки в Шуї Іванівської області.
Згідно з аналізом кадрів від очевидців, зйомка ведеться біля гаражів на Кооперативній вулиці. Це місце знаходиться безпосередньо за військовою частиною — приблизно за 180 метрів від військового містечка 112-ої гвардійської ракетної бригади. Який саме будинок горить на території частини, по кадрах встановити неможливо.
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