Росіяни скаржаться на повторну атаку дронів — палає територія ракетної бригади в Шуї
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни скаржаться на повторну атаку дронів — палає територія ракетної бригади в Шуї

пожежа
Джерело:  online.ua

У ніч проти 17 квітня дрони вдруге атакували російську ракетну бригаду, яка розташована у Шуї Іванівської області. Саме з цієї військової частини росіяни обстріляли у Вербну неділю Суми, коли загинуло понад 30 людей.

Головні тези:

  • У ніч проти 17 квітня російську ракетну бригаду у Шуї знову атакували українські дрони.
  • Інцидент може мати далекосяжні наслідки для військових дій в регіоні та міжнародної політики в цілому.

Пожежа вирує у ракетній частині в Шуї

Пожежа виникла у Шуї Іванівської області після нічної атаки, свідчать кадри очевидців.

Місцеві жителі повідомляють, що знову атаковано 112-ту гвардійську ракетну бригаду.

Місцева влада вночі підтвердила загрозу атаки БПЛА.

Раніше вранці 16 квітня безпілотники вже атакували цю бригаду. ASTRA тоді геолокувала два відео з місця прильоту: одне з них знаходиться за 170 метрів від місця дислокації 112-ої гвардійської ракетної бригади (військова частина 03333), друге — менш ніж за кілометр від військового містечка, на вулиці Генерала Бєлова, 6. Також ASTRA

112-а гвардійська ракетна бригада звинувачувалася Україною в ударі 13 квітня 2025 року по Сумах, внаслідок якого загинули 35 людей. Начальник ГУР писав, що 112-а ракетна бригада та 448-а ракетна бригада вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23».

ASTRA геолокувала відео з місця пожежі після нічної атаки в Шуї Іванівської області.

Згідно з аналізом кадрів від очевидців, зйомка ведеться біля гаражів на Кооперативній вулиці. Це місце знаходиться безпосередньо за військовою частиною — приблизно за 180 метрів від військового містечка 112-ої гвардійської ракетної бригади. Який саме будинок горить на території частини, по кадрах встановити неможливо.

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