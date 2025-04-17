Россияне жалуются на повторную атаку дронов — пылает территория ракетной бригады в Шуе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на повторную атаку дронов — пылает территория ракетной бригады в Шуе

пожар
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Источник:  online.ua

В ночь на 17 апреля дроны вторично атаковали российскую ракетную бригаду, расположенную в Шуе Ивановской области. Именно из этой воинской части россияне обстреляли в Вербное воскресенье Сумы, когда погибли более 30 человек.

Главные тезисы

  • В ночь на 17 апреля российскую ракетную бригаду в Шуе Ивановской области повторно атаковали украинские дроны, вызвав пожар.
  • Согласно анализу кадров от очевидцев, пожар в ракетной части возник в результате ночной атаки дронов.

Пожар бушует в ракетной части в Шуе

Пожар возник в Шуе Ивановской области после ночной атаки, свидетельствуют кадры очевидцев.

Местные жители сообщают, что снова атакована 112-я гвардейская ракетная бригада.

Местные власти ночью подтвердили угрозу атаки БПЛА.

Ранее утром 16 апреля беспилотники атаковали эту бригаду. ASTRA тогда геолоцировала два видео с места прилета: одно из них находится в 170 метрах от места дислокации 112-й гвардейской ракетной бригады (военная часть 03333), второе — менее чем в километре от военного городка, на улице Генерала Белова, 6. Также ASTRA

112-я гвардейская ракетная бригада обвинялась Украиной в ударе 13 апреля 2025 года по Сумам, в результате которого погибли 35 человек. Начальник ГУР писал, что 112-я ракетная бригада и 448-я ракетная бригада ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23".

ASTRA геолоцировала видео с места пожара после ночной атаки в Шуе Ивановской области.

Согласно анализу кадров от очевидцев, съемка ведется у гаражей на Кооперативной улице. Это место находится непосредственно за воинской частью — примерно в 180 метрах от военного городка 112-й гвардейской ракетной бригады. Какое именно здание горит на территории части, по кадрам установить невозможно.

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